Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, 43,8% респондентів оцінили результати діяльності Зеленського як глави держави “переважно негативно”.

Ще 15,4% опитаних оцінили діяльність президента “переважно позитивно”.

А 37% респондентів зазначили, що є “як негативні, так і позитивні результати”.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.