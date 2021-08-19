Понад 40% українців негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти. При цьому найбільш толерантним виявилося покоління, яке народилося вже за часів незалежності України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” з 20 липня по 9 серпня 2021 року.

Як зазначають соціологи, “українці охоче декларують важливість універсалізму та доброти, але на практиці так не завжди”.

Так, під час опитування 47% респондентів повідомили, що негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти. Про позитивне ставлення повідомили 7% опитаних, а 44% – ставляться нейтрально.

Крім того, 42% респондентів негативно ставляться до чайлдфрі (людей, які вирішили не мати дітей). Ще 48% ставляться до таких людей нейтрально, а 8% – позитивно.

Ставлення до людей, які не вірять у Бога, виявилося більш толерантним: лише 28% опитаних їх не сприймають, 63% загалом ставляться нейтрально, 8% – позитивно.

Найбільш толерантним виявилося “покоління Незалежності” (а особливо громадяни у віці 16-24 роки). До усіх трьох категорій (ЛГБТ-спільноти, чайлдфрі та людей, які не вірять у Бога) їх ставлення швидше нейтральне (58-70%). Ще близько 20% ставляться до цих категорій позитивно (зокрема, до ЛГБТ-спільноти – 19%).

“Молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем високої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі, при тому що серед хлопців цього ж віку таких втричі менше”, – наголошують соціологи.

Водночас, як виявило дослідження, рівень толерантності серед українців з віком знижується і досягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+). Серед цієї вікової групи до людей, які не хочуть мати дітей, переважає негативне ставлення (66%), так само як і до ЛГБТ (65%).

Серед регіонів найбільш толерантним виявився Київ.

За даними соціологів, “Схід і Захід схожі в своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти”.

Згідно з результатами опитування, загалом 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються у ньому, а у вищі сили вірять 14%. Атеїстів – лише 7%.

Віра в Бога серед українців зростає з віком і після 50 років має найвищі показники (понад 60%). Показники релігійності високі на Галичині й Заході в цілому. Водночас у Києві та серед наймолодшої вікової групи (16-24) – віруючих менше половини.

Серед тих, хто вірить в існування Бога і не сумнівається в ньому, 39% негативно ставляться до атеїстів. Також вони є менш толерантними до ЛГБТ (55% ставляться негативно) та до чайлдфрі (49%).

Дослідження проводилося серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.