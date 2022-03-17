З початку вторгнення в Україну понад 400 компаній оголосили про вихід з російського ринку, але деякі компанії продовжують працювати в РФ.

Відповідний список компаній опублікувала школа менеджменту Єльського університету.

Спочатку задумувався як простий список «відкликати» та «залишитися», наш новий список компаній тепер складається з чотирьох категорій:

Вихід – повне припинення діяльності.

Призупинення – зберігання варіантів повернення.

Зменшення – скорочення діяльності.

Копання – ігнорування вимог виходу.

Школа менеджменту Єльського університету щоразу оновлює та доповнює список компаній, котрі, на знак протесту, припиняють свою діяльність на території РФ.

Коли цей список був вперше опублікований 28 лютого, лише кілька десятків компаній оголосили про свій відхід.

Наразі сотні компаній відмовилися від участі за останні дні. У компанії вважають, що список допоміг привернути увагу мільйонів людей у ​​всьому світі та підвищити обізнаність і вжити заходів.

“Хоча ми раді, що наш список широко розповсюджений у залах правління компаній, урядовців та ЗМІ як найбільш авторитетний і повний документ про цей потужний історичний рух, нас найбільше надихають тисячі повідомлень, які ми отримали від читачів з усього земної кулі, особливо з України, і ми продовжуємо вітати ваші поради, ідеї та відгуки”, – зазначили у повідомленні.

Натомість деякі західні компанії неухильно продовжують працювати в РФ.

Продовжують свою роботу в РФ:

Auchan – французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів.

Metro Cash & Carry GmbH – міжнародна торговельна оптова компанія. На своєму офіційному сайті заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.

Leroy Merlin – французька компанія, яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва.

Oriflame – шведсько-швейцарська компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та продажу засобів догляду за шкірою, декоративної косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни, продукції здорового харчування та аксесуарів.

Банк Raiffeisen – дочірня компанія австрійської банківської компанії Raiffeisen Bank International.

Philip Morris – американська тютюнова компанія, один із найбільших виробників сигарет у світі.

Decathlon – французька компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів. Продовжує працювати, але тимчасово блокує функцію онлайн-замовлень.

Kimberly-Clark – американська корпорація, один із лідерів з випуску продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни.

Ecco – всесвітньо відомий данський бренд взуття та аксесуарів для всієї родини.

Accor – найбільший міжнародний готельний оператор.

Intercontinental Hotel – міжнародна мережа готелів, яка належить британській компанії InterContinental Hotels Group.

Kellogg`s – американська компанія, що виробляє сухі сніданки та харчові продукти швидкого приготування.

Arconic – американська промислова компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві легких металів.

Beyer – німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація.