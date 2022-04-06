Про це сповістив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко в інтерв’ю “Громадському радіо”.

За словами Думенка, росіяни могли “підчищати” сліди своїх злочинів. Залежало це насамперед  від того, наскільки спокійно вони почувалися на якійсь території та якнайдалі були від лінії фронту.

“Ми знаємо про деяких людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися”, – заявив Тарас Думенко.

Як приклад, у лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина –  їх досі не можуть знайти. Також тривають пошуки тіла начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

“Ми співпрацюємо з поліцією щодо збору тіл, які знаходяться на вулиці. Є тіла українських військовослужбовців, є тіла мирних жителів. Ми сьогодні були в селі Озера, забрали там декілька тіл. Вже по завершенню роботи будемо розуміти, скільки людей в нас все ще розшукується”, – зазначив Думенко.