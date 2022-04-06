У звільненому від російських окупаційних військ Гостомелі зникли безвісти понад 400 осіб. Дехто з них, як свідчать очевидці, загинув, але їх місцеперебування невідоме.

Про це сповістив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко в інтерв’ю “Громадському радіо”.

За словами Думенка, росіяни могли “підчищати” сліди своїх злочинів. Залежало це насамперед від того, наскільки спокійно вони почувалися на якійсь території та якнайдалі були від лінії фронту.

“Ми знаємо про деяких людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися”, – заявив Тарас Думенко.

Як приклад, у лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина – їх досі не можуть знайти. Також тривають пошуки тіла начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.