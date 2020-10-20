Понад 45% українців не підтримують ідею створення "вільної економічної зони" на Донбасі, з якою виступив президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 19 жовтня 2020 року.

Питання про “економічну зону” на Донбасі включене в ініційоване президентом всенародне опитування, яке проведуть у день місцевих виборів, 25 жовтня.

Соціологи ставили респондентам це запитання в тому формулюванні, в якому воно буде озвучуватися 25 жовтня: “Чи підтримуєте ви створення у Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони?”

За результатами опитування, 45,3% всіх респондентів заявили, що не підтримують створення “вільної економічної зони” в Донецькій і Луганській областях. У той же час підтримують таку ідею – 33,5% опитаних, а 20,5% не змогли відповісти на це запитання.

Як відзначають соціологи, рівень підтримки зростає із заходу на схід з 27% до 46%.

Серед виборців партії “Слуга народу” ініціативу про “вільну зону” підтримують лише 19,8% опитаних, 50,6% не підтримують.

Серед виборців партії “Європейська Солідарність” ініціативу підтримують 11,3% респондентів, а 79,6% висловилися проти.

У той же час серед виборців партії “Опозиційна платформа – За життя” 68,2% підтримують ідею, 17,6% не підтримують.

Серед виборців партії “Батьківщина” – 40,7% висловилися на підтримку ідеї про “вільну зону”, а 50,2% виступили проти.

Крім того, в КМІС зіставили дані серед тих, хто точно планує взяти участь в “опитуванні” Володимира Зеленського та серед тих, хто не планує брати участі в цьому “опитуванні”. В обох випадках переважають ті, хто виступає проти “вільної економічної зони” на Донбасі (44% серед тих, хто візьме участь, 49,7% – серед тих, хто ні).

Крім цього, респондентам ставилося запитання, що саме, на їхню думку, означає “вільна економічна зона”. В результаті 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання.

“Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння “вільної економічної зони”. З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території АР Крим, Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський ініціював проведення всенародного опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. На нього планується винести п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

Як пояснили в Офісі президента України, “створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції”.

В ОПУ окремо наголосили, що “спочатку все відбуватиметься на підконтрольній Українській державі території”.

На Банковій уточнили, що вільна (або спеціальна) економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення ВЕЗ має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.