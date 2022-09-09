Станом на 9 вересня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні перевірила та підтвердила 14 059 жертв серед цивільного населення. Унаслідок бойових дій загинули 5 767 цивільних осіб, 8 292 дістали поранень. Однак фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими.

Про це йдеться у пресбрифінгу голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер.

Від 24 лютого місія підтвердила, що принаймні 416 осіб стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих Російською Федерацією, або на територіях, контрольованих на той час Збройними силами Росії та пов’язаними озброєними групами.

З них 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено. Також зафіксовано 51 свавільний арешт і ще 30 випадків, які, як зазначають у повідомленні, можуть бути кваліфіковані як “насильницькі зникнення, вчинені українськими правоохоронними органами”.

“Ми зафіксували низку порушень щодо військовополонених. Нам було надано безперешкодний доступ до місць інтернування та тримання під вартою на території, яка контролюється Урядом України. Однак Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що перебуває під її окупацією, зокрема в районах, що контролюються її збройними силами та пов’язаними озброєними групами”, — сказала Матільда.

За її словами, це спричиняє ще більше занепокоєння, оскільки було зафіксовано, що військовополонені, які перебували в полоні Російської Федерації та трималися під вартою, зазнавали катувань і жорстокого поводження, а в деяких місцях несвободи не забезпечено належне харчування, доступ до питної води, медичної допомоги, та не забезпечено санітарні умови.

Місія отримала інформацію про жахливу ситуацію щодо стану здоров’я українських військовополонених, які ув’язнені у виправній колонії біля Оленівки.

Повідомляється, що багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема гепатит “А” та туберкульоз: “Ми також зафіксували багато випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли повідомити про їхній полон, місцеперебування та стан здоров’я. Тому сім’ї полонених солдатів відчайдушно шукають інформацію, оскільки вони позбавлені права знати, що сталося з їхніми близькими”, — заявила голова Моніторингової місії ООН.

Також в ООН стежать за випадками кількох вагітних військовополонених, інтернованих у місця, які контролюються Збройними силами Російської Федерації та пов’язаними озброєними групами: “Ми закликаємо Російську Федерацію, як державу, що тримає у полоні, розглянути можливість негайного звільнення цих жінок із гуманітарних міркувань”, — наголосили в ООН.

“На території, яка контролюється Урядом, ми також зафіксували випадки катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, зазвичай після захоплення, під час початкових допитів або перевезення до таборів для інтернованих осіб. Наша Місія мала змогу відвідати український табір військовополонених. Водночас ми зазначаємо, що військовополонені здебільшого і далі утримуються в пенітенціарних установах, що є порушенням норми про те, що військовополонених не можна інтернувати в ізоляції”, — висловилася Богнер.