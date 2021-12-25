Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.

Листопадовий звіт став оновленням дослідження, опублікованого у ще 2018 році. З 2018 року “кількість країн, які ввели заборону на криптовалюту, значно зросла”, – йдеться у звіті Юридичної бібліотеки Конгресу США.

Станом на листопад 2021 року вісім країн ввели “абсолютну заборону” на криптовалюту, що означає, що там вона є абсолютно незаконною. Алжир, Бангладеш, Єгипет, Ірак, Марокко, Непал, Катар і Туніс приєдналися до заборони криптовалют.

Вперше таке рішення прийняв Китай у 2017 році. Раніше цього року країна продовжила заборону на блокування майнінгу криптовалют.

Ще 42 країни ввели “опосередковані заборони”, які не дають банкам, кредиторам та іншим фінансовим установам мати справу з криптовалютою. До таких країн належать Грузія, Туреччина та Саудівська Аравія.

У звіті зазначено, що кількість країн, які піддані дії податкового законодавства, а також законам про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, зросла у 2018 році з 33 до 103. За винятком Болгарії, усі країни-члени країни Європейського Союзу наразі мають ці правила.

21 країна, однак, не застосовує жодної форми законодавства про боротьбу з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму до своєї криптоіндустрії, включаючи Бразилію, Йорданію, Пакистан і Казахстан.