Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

Слідчі встановили що в Києві та на території інших регіонів України працюють підприємства, які займаються виробництвом та продажем чаю. Проте, річ у тім, що власниками компаній є резиденти РФ.

Наразі діяльність цих компаній досліджують на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна.

Також за клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь Збройних Сил України.

Зауважимо, що у прокуратурі назву компанії не вказали, втім, згідно з реєстром, йдеться про ТОВ “Орімі Україна”, яка змінила назву на “ТС Трейд”.

“Орімі Україна” випускає такі продукти, як “Greenfield”, “TESS”, “Принцеса Гіта”, “Принцеса Канді”, “Принцеса Нурі” та “Принцеса Ява”, “Jardin”, “Piazza del Caffe” та “Жокей”.