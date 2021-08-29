Про це повідомили в обласному управлінні поліції Черкаської області.
Понад півсотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей під час святкувань юдейського нового року Рош га-Шана.
Окрім того, до превентивного відпрацювання міста та району долучилися представники громадського формування Уманщини “Штурм”.
“Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані, і наразі правоохоронці несуть службу в посиленому режимі”, – йдеться у повідомленні.
- В’їзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана буде можливий лише за наявності документів, які підтвердять вакцинацію проти коронавірусу.