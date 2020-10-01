Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціс” (SOCIS) у вересні.

Так, респондентів запитали, як би вони проголосували, якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС і НАТО.

У результаті з’ясувалося, що вступ до Євросоюзу підтримали б 57,6% опитаних, 27% проголосували б проти. Ще 5,3% не брали б участі в референдумі, а кожен десятий (10,2%) відмовився відповідати.

Вступ України до НАТО підтримали б 52,5% респондентів, 30,5% проголосували б проти. Ще 5,4% не брали б участі в референдумі, а 11,7% відмовилися відповідати.

Терміни проведення дослідження: 18 – 28 вересня 2020 року. Метод збору первинної соціологічної інформації – телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів.

Опитування проводилося по всій території України (у всіх областях і в Києві), крім АР Крим і непідконтрольної українській владі частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.