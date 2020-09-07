51 % українців вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не будуть чесними.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.

Зокрема, 34 % опитаних вважають, що місцеві вибори будуть скоріше не чесними і не прозорими. Водночас, на думку 17 % вони будуть абсолютно не чесними і не прозорими.

Водночас, 7 % респондентів сподіваються, що місцеві вибори стануть абсолютно чесними і прозорими, а 5 % зазначили, що вони будуть скоріше чесними і прозорими.

Крім того, 77 % опитаних заявили, що скоріше планують брати участь у місцевих виборах, призначених на жовтень 2020-го року.

При цьому, якби ці вибори проводились вже зараз, то серед тих, хто вже визначився і має намір голосувати, 30 % підтримали би партію “Слуга народу”, 17 % – “Опозиційну платформу – За життя”, 16 % – партію “Європейська солідарність” і 9 % – партію “Батьківщина”. Інші партії мають меншу підтримку.

Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2 відсотків при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12 відсотків.