За результатами соціологічного опитування, 54% українців вважають, що першочерговим напрямком роботи влади у медичній сфері має бути забезпечення безоплатними ліками хворих на важкі захворювання.

Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”.

Так, більш ніж половина опитаних (54%) українців вважають, що першочерговим напрямком роботи української влади має бути забезпечення безоплатними ліками людей з важкими захворюваннями.

Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків запровадженої медичної реформи (25%).

Запровадження страхової медицини, підвищення кваліфікації лікарів та підвищення зарплат медикам відзначив кожен п’ятий опитаний (21%).

Дещо менше згадували за ремонт приміщень лікарень (14%), покращення рівня підготовки медиків у ВНЗ (13%) та введення офіційних оплат за медичні послуги (7%).

Переважна більшість опитаних підтримують запровадження державних програм з підтримки, захисту лікарів, які постраждали від ковіду (94%) та післяковідної реабілітації незахищених верств населення (87%).

Три чверті опитаних – 75% – підтримують запровадження в Україні страхової медицини. Лише 17% виступають проти цього.

Крім того, 55% вважають, що зараз не потрібно змінювати Міністра охорони здоров’я. 25% – підтримують призначення нового очільника Міністерства.

Також 49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% – протилежної думки.

Половина опитаних швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина – навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів. 15% зазначили, що нічого не бояться (з листопада минулого року кількість таких респондентів збільшилася майже удвічі).

Понад 60% громадян підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть, якщо вони будуть дорожчими за іноземні. 32% – не підтримують таку ідею. 74% вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусу COVID – 2019. Протилежної думки дотримуються 21%.

Ще 25% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% – не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID – 2019, зверталися за допомогою до лікарів державних закладів охорони здоров’я з питанням лікування, 36% – не зверталися. 52% тих, хто звернувся за допомогою до державної медицини під час хвороби, оцінили якість отриманої консультації, чи лікування на добре та відмінно, 26% – на задовільно, 22% – на погано та жахливо.

Опитування було проведене на території України серед населення віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.