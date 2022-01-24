За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), понад 50% українців не вірять, що президент України Володимир Зеленський здатен ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач у разі нападу Російської Федерації.

Про це свідчать результати опитування за 20-21 січня на сайті КМІС.

Відповідно до результатів, 53,1% респондентів вважають, що у разі нападу Росії Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач.

Водночас 31,9% опитаних вважають, що президент здатний ефективно спрацювати.

При цьому, більшість респондентів – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 29,2%. У порівнянні з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Довідка. Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1205 респондентів від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.