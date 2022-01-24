Про це свідчать результати опитування за 20-21 січня на сайті КМІС.
Відповідно до результатів, 53,1% респондентів вважають, що у разі нападу Росії Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач.
Водночас 31,9% опитаних вважають, що президент здатний ефективно спрацювати.
При цьому, більшість респондентів – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 29,2%. У порівнянні з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.
Довідка. Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 1205 респондентів від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.
- Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), більш ніж половина громадян України проти другого президентського терміну Володимира Зеленського, а майже 50% респондентів хочуть дострокових виборів глави держави.
- Окрім цього, згідно з результатами опитування КМІС, “Європейська Солідарність” – лідер партійних рейтингів, а “Слуга народу”, ОПЗЖ та “Батьківщина” відстають.
- Також стало відомо, що рейтинг п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%.