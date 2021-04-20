Більш ніж половина українців виступають проти балотування нинішнього глави держави Володимира Зеленського на другий президентський термін.

Про це свідчать результати опитування Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.

Респондентам було поставлено запитання: “Чи підтримуєте ви, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах в 2024 році?”.

У результаті більшість опитаних (52,1%) відповіли, що не підтримують таку ідею.

Прихильників балотування Зеленського на другий термін – вдвічі менше (26,2%).

А 15,9% вважають, що до наступних виборів ще забагато часу, щоб говорити про підтримку чи непідтримку.

Позитивно роботу Володимира Зеленського на посаді президента оцінили 12% респондентів.

Водночас 30,4% дали негативну оцінку його діяльності.

А 54,2% опитаних вважають, що є як позитивні, так і негативні результати.

Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.