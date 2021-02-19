Більш ніж половина українців не підтримують ідею висування чинного президента України Володимира Зеленського на другий термін.

Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

Соціологи поставили респондентам запитання наступного змісту: “Чи підтримуєте ви, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році?”

У результаті 57,1% опитаних заявили, що не підтримують таку ідею.

Підтримують висунення Володимира Зеленського на другий термін 27,9% респондентів.

Ще 8,2% заявили, що до наступних президентських виборів надто багато часу, щоб говорити про це. А 6,7% не змогли відповісти на це запитання.

Як відомо, Володимир Зеленський у другому турі виборів отримав 73,22% голосів виборців.

Згідно із цим же опитуванням, у парі Зеленський-Порошенко у другому турі діючий глава держави зараз набрав би 56,4% голосів. Відтак, його рейтинг знизився більш ніж на 16%.

Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.