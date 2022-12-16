16 грудня у Кривому Розі рятувальники вивели 590 шахтарів, які застрягли через знеструмлення шахт.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, у шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Там застосували план ліквідації аварії: “Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі”, — додав Вілкул.

Він подякував гірничорятувальникам та всім, хто брав участь у рятувальній операції.

Нагадаємо, що подібний випадок стався у жовтні, коли у місті врятували 854 шахтарів, які застрягли через знеструмлення шахт 10 жовтня. Вони перебували під землею до близько 2 години ночі.

Нагадаємо, що 16 грудня російські військові завдали удару по Кривому Рогу. Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в там загинули три людини, а також виникли проблеми з електропостачанням на тлі обстрілів.