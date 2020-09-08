Про це свідчить соціологічне опитування, проведеного групою “Рейтинг” протягом 31 серпня – 1 вересня.

Зокрема, 34 % опитаних задоволені діяльністю Зеленського, а 61 % – не задоволені.

Зазначається, що у порівнянні із минулорічними показниками задоволеність роботою глави держави погіршилася: у вересня 2019 року його діяльністю були не задоволені лише 17 % киян. Водночас, задоволені роботою Зеленського тоді були 52 % респондентів.

Соціологічне опитування було проведене методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8 %.