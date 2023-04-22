22 квітня російські війська 6 разів завдали ударів по Вугледару Донецької області авіаційними бомбами ФАБ-500. Крім того, на тлі пошкодження електропостачання 67 населених пунктів перебувають без водопостачання.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону.

Він розповів, що за сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500, є значні руйнування будинків. Уточнюємо ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб. Водночас у Мар’їнці та Авдіївці, окупанти продовжують штурмувати цей напрямок.

22 квітня внаслідок штурмових дій було пошкоджено електропостачання в Карлівці. Це спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктів.

Також росіяни продовжували штурмувати Авдіївку: “[Ворог] намагається не лише штурмувати, а й наносити артилерійські удари, застосовує авіацію”, — сказав Дмитрашківський.

За його словами, в Авдіївці досі лишається близько 1 800 цивільних, з яких двоє дітей. Представники влади намагаються переконати людей евакуюватися.

Нагадаємо, що станом на вечір 22 квітня російські окупаційні війська продовжують наступ та Бахмут та села поблизу міста. Вони намагалися захопити Григорівку, Хромове та Іванівське.