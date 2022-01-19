Про це йдеться на сайті наукового видання Sciencealert.

Американські вчені проаналізували результати 12 клінічних випробувань вакцин та виявили, що більшість негативних реакцій на укол викликані так званим ефектом ноцебо. Ноцебо – протилежність плацебо: він не має реальної фармакологічної дії, яка викликає у пацієнта негативну реакцію. Як і ефект плацебо, ефект ноцебо є результатом психофізіологічної реакції.

Під час клінічних випробувань вакцин, які вивчили медики, людям із групи плацебо вводили фізрозчин. Після першої ін’єкції понад 35% учасників груп плацебо випробували так звані системні побічні ефекти на кшталт головного болю та слабкості, а 16% повідомили про місцеві реакції – біль у руці або почервоніння та припухлість у місці ін’єкції. Ті, кому вводили вакцину, як і очікувалося, відчували побічні ефекти частіше: 46% повідомили про системні симптоми, а дві третини відчували біль у руці.

Після другої дози вакцини в групі вакцинованих у порівнянні з групою плацебо частота головного болю або інших системних симптомів була майже вдвічі вищою – 61% та 32% відповідно. Місцеві реакції відчували 73% вакцинованих та 12% із групи плацебо.