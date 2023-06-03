Станом на сьогодні понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України, зокрема більше ніж 42 тисячі з них – служать в лавах Збройних сил України.

Джерело: Міністерство оборони України.

“Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України. Більше ніж 42 тисячі з них – жінки-військовослужбовці”, – повідомили у Міноборони.

А також зазначили, що ця цифра постійно збільшується, адже у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ значна кількість українських жінок долучилася до лав ЗСУ.

Сприяють цьому також суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам повною мірою реалізувати себе у війську.

Для порівняння, у 2021 році, до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, кількість жінок у лавах Збройних Сил становила близько 30 тисяч.

“Вони тримають оборону нарівні з чоловіками, воюють, ризикують і, на жаль, віддають свої життя. Вони – взірець відваги та відданості для всього світу”, – підкреслили у Міноборони.

Зазначимо, що в Україні триває 465-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 209 тисяч окупантів.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.