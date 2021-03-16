Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Як зазначили соціологи, “до всіх політиків, державних посадовців та громадських діячів, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, респонденти висловлювали недовіру частіше, ніж довіру”.

Так, президенту Володимиру Зеленському не довіряють 62,7% респондентів. Довіру главі держави висловили (“повністю” чи “скоріше” довіряють) 31,3% опитаних.

Спікеру Дмитру Разумкову довіряють 37,9% опитаних, однак не довіряють – 48,1%.

Сергію Притулі довіряють 30,6% респондентів, а не довіряють – 50,6%.

Меру Києва Віталію Кличку висловили довіру 29% опитаних, а не довіряють – 61,8%.

Найчастіше респонденти висловлювали недовіру нардепу від “ОПЗЖ” Віктору Медведчуку (78%, тоді як довіряють йому 13%), нардепу від “ОПЗЖ” Вадиму Рабіновичу (відповідно 76,5% і 13,6%), Михеїлу Саакашвілі (відповідно 73,8% та 15,3%).

Голові уряду Денису Шмигалю не довіряють 71,7% респондентів, а довіряють – 15,7%.

Голові МВС Арсену Авакову висловили недовіру 71,6% опитаних, а довіряють йому – 18,7%.

Голові Офісу президента Андрію Єрмаку не довіряють 59,2% опитаних, довіряють – 10%, а 22,8% – не знають, хто це.

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.