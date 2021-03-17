Понад 60% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19. Основною причиною є їхня недовіра до вакцини.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.

Так, на запитання про готовність до щеплення лише третина респондентів (33,4%) відповіли ствердно.

Водночас 60,7% опитаних не готові вакцинуватися, а 5,9% – вагаються.

Тим, хто повідомив, що не готовий вакцинуватися, соціологи ставили відверте запитання, чому вони так вирішили. З’ясувалося, що головна причина небажання робити щеплення – недовіра до вакцини.

Так, 38,3% респондентів заявили, що не довіряють вакцині. Ще 6,2% висловили сумніви у її безпечності. А 3,8% мають сумніви щодо дослідження вакцини.

Були й ті, хто сказав, що наявна вакцина їх не влаштовує, без пояснень чому (5,7%).

З урахуванням усіх цих відповідей сумніви у вакцині мають 54% тих, хто не готовий вакцинуватися.

Ще 6,1% респондентів не хочуть вакцинуватися за станом здоров’я, а 3,4% – через те, що перехворіли на коронавірус і мають антитіла.

Опитування було проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі немає доказів того, що вакцина Oxford/AstraZeneca викликає утворення тромбів. В компанії AstraZeneca також спростовували зв’язок між утворенням тромбів та її вакциною.

В Україні запевнили, що не фіксували випадків тромбозу після отримання дози COVID-вакцини Covishield. Про це, зокрема, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він повідомив, що вакцинував Covishield своїх батьків.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.