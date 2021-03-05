Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 23 лютого по 1 березня 2021 року.
Соціологи поставили респондентам запитання такого змісту: “Чи будете ви вакцинуватися проти коронавірусу, якщо буде така можливість?”.
У результаті лише 24,1% респондентів заявили, що вони будуть вакцинуватися проти COVID-19, якщо з’явиться можливість.
Водночас 60,2% респондентів заявили, що не вакцинуватимуться.
Ще 15,7% опитаних не змогли відповісти на запитання.
Відносно більше тих, хто не хоче вакцинуватися, – на Півдні й Сході України.
Водночас охочих вакцинуватися більше серед жителів західних і центральних регіонів.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ). Було опитано 1207 респондентів, котрі мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Всього Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
- Повідомлялося, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної 3 місяці тому (Товариства з обмеженою відповідальністю “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милість Божа”)).
- Десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”.