Понад 60% українців наразі не хочуть вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 23 лютого по 1 березня 2021 року.

Соціологи поставили респондентам запитання такого змісту: “Чи будете ви вакцинуватися проти коронавірусу, якщо буде така можливість?”.

У результаті лише 24,1% респондентів заявили, що вони будуть вакцинуватися проти COVID-19, якщо з’явиться можливість.

Водночас 60,2% респондентів заявили, що не вакцинуватимуться.

Ще 15,7% опитаних не змогли відповісти на запитання.

Відносно більше тих, хто не хоче вакцинуватися, – на Півдні й Сході України.

Водночас охочих вакцинуватися більше серед жителів західних і центральних регіонів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ). Було опитано 1207 респондентів, котрі мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.