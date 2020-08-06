Понад 60% українців не були у відпустці цього літа і не планують.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 5 серпня 2020 року.

Так, лише 16 % респондентів вже побували у відпустці влітку цього року, ще 18 % – планують її.

“Водночас, 66 % не планують та не були у відпустці”, – відзначають соціологи.

Серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, – 43 % мають намір відпочивати в своєму населеному пункті, і стільки ж – в іншому регіоні України.

І лише 9 % виїжджали або планують поїхати за кордон.

“Тих, хто планує відпустку, відносно більше серед молодших і більш заможних”, – уточнили соціологи.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.