У понад 60% українців сімейне фінансове становище суттєво погіршилося через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

Соціологи поставили респондентам запитання, як змінилося фінансове становище їхньої родини через підвищення тарифів (передусім на газ та опалення).

Виявилося, що у 61,5% опитаних родинне фінансове становище суттєво погіршилося.

Ще 26,7% респондентів зазначили, що фінансове становище їхніх родин погіршилося несуттєво. А в 10,3% опитаних підвищення тарифів не позначилося на фінансовому становищі.

Згідно з даними опитування, 42,1% респондентів заявили, що грошей у їхній сім’ї вистачає лише на проживання.

А 29,6% зазначили, що коштів вистачає лише на харчові продукти.

Ще 24,5% респондентів коштів вистачає на все необхідне. І лише 2,7% опитаних заявили, що живуть у цілковитому достатку.

(На відео – з 14:35)

Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.