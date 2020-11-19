Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 15-17 листопада 2020 року.
Так, 61% респондентів заявили, що вважають недоцільним введення жорсткого карантину (локдауну) – із закриттям кафе, шкіл, припиненням роботи громадського транспорту.
Підтримують такий захід 36% опитаних. Ще 4% не визначилися.
При цьому, ефективність локдауну українці оцінили вище, ніж, наприклад, “карантину вихідного дня”.
Так, 55% респондентів вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться. А 42% – мають протилежну думку.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.