Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.

Так, 61% респондентів підтримують запровадження локдауну у разі погіршення ситуації з COVID-19. Варто зазначити, що на початку березня таких було 56%. Відтак за останні тижні рівень підтримки жорсткого карантину серед українців зріс на 5%.

37% опитаних зараз виступають проти локдауну.

Водночас 68% респондентів виступають за запровадження жорсткого карантину лише у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною.

А 26% висловилися за локдаун на всій території України (загальнонаціональний локдаун).

З початку цього місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваністю на коронавірус в Україні зростає.

Зараз так вважають 68% опитаних (на початку березня було 37%).

Ще 22% опитаних дотримуються думки, що рівень захворюваності не змінився. І лише 5% заявили, що він зменшується.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.