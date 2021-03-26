Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.
Так, 61% респондентів підтримують запровадження локдауну у разі погіршення ситуації з COVID-19. Варто зазначити, що на початку березня таких було 56%. Відтак за останні тижні рівень підтримки жорсткого карантину серед українців зріс на 5%.
37% опитаних зараз виступають проти локдауну.
Водночас 68% респондентів виступають за запровадження жорсткого карантину лише у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною.
А 26% висловилися за локдаун на всій території України (загальнонаціональний локдаун).
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З початку цього місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваністю на коронавірус в Україні зростає.
Зараз так вважають 68% опитаних (на початку березня було 37%).
Ще 22% опитаних дотримуються думки, що рівень захворюваності не змінився. І лише 5% заявили, що він зменшується.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- З вівторка, 23 березня, в Києві почала офіційно діяти “червона” зона карантину.