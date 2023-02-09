Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
За його даними, 621 посадову особу Збройних сил України та Міністерства оборони притягнуто до відповідальності. З них – до матеріальної відповідальності притягнуто 497 посадових осіб, до дисциплінарної – 124.
Олексій Резніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.
“Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність”, – наголосив міністр.
Окрім цього, 8 лютого, Олексій Резніков повідомив, що Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління і запровадить механізм громадського контролю. За його словами, щодо попередження і запобігання корупції нині Міноборони діє за двома напрямками.
“Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці”, – пояснив міністр.
А також додав, що за результатами першої зустрічі з представниками громадськості, що відбулася 4 лютого, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже зголосилися долучитися 17 експертів.
“Всі процеси мають бути максимально відкритими. І головне – на шляху до перемоги ми не повинні втратити довіру одне до одного”, – підсумував Олексій Резніков.
- 7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.