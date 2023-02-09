За результатами внутрішніх аудитів минулого року, більш ніж 600 посадовців Збройних сил України та Міністерства оборони України притягнуто до відповідальності.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

За його даними, 621 посадову особу Збройних сил України та Міністерства оборони притягнуто до відповідальності. З них – до матеріальної відповідальності притягнуто 497 посадових осіб, до дисциплінарної – 124.

Олексій Резніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

“Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність”, – наголосив міністр.

Окрім цього, 8 лютого, Олексій Резніков повідомив, що Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління і запровадить механізм громадського контролю. За його словами, щодо попередження і запобігання корупції нині Міноборони діє за двома напрямками.

“Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці”, – пояснив міністр.

А також додав, що за результатами першої зустрічі з представниками громадськості, що відбулася 4 лютого, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже зголосилися долучитися 17 експертів.

“Всі процеси мають бути максимально відкритими. І головне – на шляху до перемоги ми не повинні втратити довіру одне до одного”, – підсумував Олексій Резніков.