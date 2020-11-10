Понад 65% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Протилежної думки дотримуються лише 17,5% респондентів.

“17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% — що події розвиваються в неправильному напрямі (решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю)”, – зазначають соціологи.

Під час опитування 19,5% респондентів висловили впевненість, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років.

Ще 50% вважають, що Україна зможе подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, а 20,3% – що Україна взагалі не здатна подолати існуючі проблеми.

Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.