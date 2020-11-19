Понад 70% українців підтримують введення штрафів за перебування без захисної маски на обличчі в громадських місцях і транспорті.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 15-17 листопада 2020 року.

Так, 75% опитаних повідомили, що підтримують введення штрафів. Ще 24% – висловилися проти цього.

“Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменша – на Півдні”, – йдеться в результатах опитування.

Крім того, 83% опитаних повідомили, що часто одягають захисну маску, 13% – іноді або рідко, 3% – майже ніколи.

Про часте дезінфікування рук заявили 70% респондентів. Ще 23% опитаних роблять це іноді або рідко, а 6% – майже ніколи.

Лише 14% респондентів часто використовують захисні рукавички, 33% – іноді або рідко, а 53% – майже ніколи.

У порівнянні з березнем цього року, відсоток тих, хто використовує захисні маски, істотно зріс: з 58 до 83%.

Водночас знизилася кількість тих, хто користується захисними рукавичками: з 38% в березні до 14%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.