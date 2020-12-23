Понад 70% українців вважають, що економічне становище в країні погіршилося за останні півроку.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 16-20 грудня 2020 року.

Так, 73% респондентів заявили, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку (45% висловили думку, що значно погіршилося, 28% – “трохи погіршилося”).

Ще 17% опитаних вважають, що економічне становище країни не змінилося, і тільки 7% помітили покращення.

Що стосується фінансової ситуації в родині, то 56% респондентів відчули погіршення, 37% – відсутність змін і лише 7% – покращення.

Настрої українців щодо майбутнього теж не дуже оптимістичні. Так, лише 16% респондентів вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться,

Ще 32% висловили думку, що вона не зміниться, а 47% – очікують погіршення.

Причину можливої економічної кризи більшість опитаних вбачають у некомпетентності влади (63%). Ще 23% респондентів вважають, що економічний спад може наступити через коронавірус.

А 9% бачать причиною війну на Донбасі. Як відзначають соціологи, кількість тих, хто пояснюють ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%.

Під час опитування лише 18% респондентів висловили думку, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Водночас більшість (71%) – дотримуються протилежної думки.

Серед українців зараз переважають емоції розчарування (42%) і надії (32%).

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.