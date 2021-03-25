Понад 70% українців вважають, що ще не хворіли на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.

Так, 72% респондентів повідомили, що не хворіли на коронавірус.

Про те, що вони вже перехворіли на COVID-19, заявили 24% опитаних, а 4% не змогли відповісти на запитання.

Як зазначають соціологи, за останні два місяці зросла кількість тих, хто думають, що перехворіли на COVID-19 (з 16 до 24%). Останніх найбільше серед респондентів середнього віку, на Заході і в Центрі України.

Серед тих, хто вважає, що перехворів, майже половина (48%) мали позитивний тест на коронавірус. Майже стільки ж (51%) мали симптоми але не робили тест.

Серед тих, хто переніс COVID-19, 42% мали легкий перебіг хвороби, 45% – середній і 13% – важкий.

Під час опитування соціологи з’ясували, що рівень страху захворіти особисто на COVID-19 серед українців вдвічі нижчий за страх, що захворіють близькі.

Так, 80% зазначили, що хвилюються через те, що можуть захворіти їхні близькі та знайомі, 19% – не мають таких побоювань. Натомість щодо себе особисто, хвилюються через те, що можуть захворіти 45% респондентів, не хвилюються – 54%.

За рік зросла кількість тих, хто не погоджується з думкою, що коронавірус не страшніший, ніж звичайний грип (з 54% до 59%).

Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.