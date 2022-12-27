Про це Наталя Кравцова заявила під час брифінгу “Різдво у полоні” у Медіацентрі Україна — Укрінформ.
Вона наголосила, що зараз тисячі українських сімей живуть “у своєму особистому пеклі” без жодних звісток про своїх рідних і близьких захисників України, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.
Та попри те, що обміни полоненими хоч потрохи, але відбуваються, у списках серед повернутих захисників “Азовсталі” немає бійців полку “Азов”.
“Почалися обміни і наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за титанічну працю. Позитивним є той факт, що обмінюють захисників „Азовсталі“ хоча б по кілька людей. Але серед них немає бійців полку “Азов”, до якого у росіян особливе ставлення”.
Вона також зауважила на хибності думки щодо захисників “Азовсталі” серед суспільних мас: мовляв, історія “Азовсталі” завершена, усіх “азовців” уже повернули або ж повертають лише їх.
“Це не відповідає дійсності. Наразі більше ніж 700 бійців “Азову” восьмий місяць знаходяться в полоні Росії», — наголосила Наталія.
- Командир 2 батальйону ССО “Азов” Київ Дмитро Кухарчук (позивний – Сліп) закликав “Не втомлюйтесь щодня нагадувати всьому світу що в полоні залишаються найкращі сини України”.
- Чечелюк Мар’яна Віталіївна — корінна маріупольчанка, 5.01.2000 року народження, що під час евакуації зі сховищ “Азовсталі” разом із неповнолітньою сестрою була депортована й дотепер незаконно утримується російськими військовими, працівниками спецслужб у полоні. Зараз про неї нічого не відомо, рідні б’ють на сполох.