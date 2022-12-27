Наталя Кравцова, мати військовополоненого, ГО "Рада дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" наголосила, що бійців полку "Азов", яких РФ захопила після багатьох тижнів захисту Маріуполя, немає у списках обміну полоненими.

Про це Наталя Кравцова заявила під час брифінгу “Різдво у полоні” у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Вона наголосила, що зараз тисячі українських сімей живуть “у своєму особистому пеклі” без жодних звісток про своїх рідних і близьких захисників України, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.

Та попри те, що обміни полоненими хоч потрохи, але відбуваються, у списках серед повернутих захисників “Азовсталі” немає бійців полку “Азов”.

“Почалися обміни і наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за титанічну працю. Позитивним є той факт, що обмінюють захисників „Азовсталі“ хоча б по кілька людей. Але серед них немає бійців полку “Азов”, до якого у росіян особливе ставлення”.

Вона також зауважила на хибності думки щодо захисників “Азовсталі” серед суспільних мас: мовляв, історія “Азовсталі” завершена, усіх “азовців” уже повернули або ж повертають лише їх.

“Це не відповідає дійсності. Наразі більше ніж 700 бійців “Азову” восьмий місяць знаходяться в полоні Росії», — наголосила Наталія.