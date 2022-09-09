Понад 8,5 млн українців мають потенційний ризик захворіти внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України на такі психічні розлади, як депресія і посттравматичний стрес.

Про це на брифінгу заявив експерт штаб-квартири ВООЗ у Женеві, співголова Референтної групи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Фамі Ханна.

“У нас є певні оцінки щодо населення, яке страждає від психічних розладів під час війни та надзвичайних ситуацій, за нашою оцінкою кожен п’ятий страждає від таких умов. Це означає, що сьогодні в Україні 8,5 млн людей потенційно перебувають під ризиком психічних розладів, таких як депресія, посттравматичний стрес”, – сказав Ханна.

Він додав, що мешканці звільнених населених пунктів, які перебували під російською окупацією, належать до найвразливіших верств населення.

“У нас є фахівці, які готові допомогти таким людям. Вони повинні бути у пріоритеті”, – зазначив експерт.

Також він зауважив, що освіта та ЗМІ також мають значний вплив на психічне здоров’я людей. Саме тому психічна підтримка має бути комплексною і стосуватися багатьох секторів суспільного життя, аби забезпечити цілісне розв’язання цього питання.

Крім того, Фамі Ханна розповів, що Всесвітня організація охорони здоров’я через два тижні обговорить у Копенгагені з представниками Польщі, Чехії, Угорщини та інших країн питання співпраці щодо психічної допомоги вимушено переміщеним українцям.

Він нагадав, що Україна ще у 2015 році доєдналася до проєкту ВООЗ з допомоги людям, які страждають від психічних розладів, а від початку повномасштабного вторгнення Росії українська влада разом з Офісом першої леді у співпраці з міжнародними організаціями створили Національну програму психічного здоров’я українців.

“Після початку війни ми спільно розробили дорожню карту співпраці з Україною. Через два тижні ВООЗ у Копенгагені розгляне з представниками Польщі, Чехії, Угорщини та інших країн питання співпраці щодо психічної допомоги українським переселенцям”, – сказав Ханна.

Також він наголосив, що ВООЗ від початку війни підтримує такі ініціативи, має відповідні ресурси й дотримується найкращих стандартів, які можуть бути застосовані в Україні. З метою покращення співпраці у цій сфері було створено координаційну групу з питань психічного здоров’я.