У минулому році понад 8 500 дітей використовувалися в якості солдатів в різних конфліктах по всьому світу, і майже 2700 дітей були вбиті.

Про це йдеться в щорічній доповіді глави ООН Антоніу Гутерріша Раді Безпеки про дітей і збройні конфлікти, яка охоплює вбивства, каліцтва і сексуальні наруги над дітьми, викрадення або вербування та інше.

Зазначається, що порушення були вчинені стосовно 19 379 дітей в 21 конфлікті. Найбільше порушень у 2020 році було скоєно в Сомалі, Демократичній Республіці Конго, Афганістані, Сирії та Ємені.

У доповіді також наголошується, що в минулому році в якості солдатів використовувалася 8521 дитина, у той час як ще 2674 дитини були вбиті і 5748 поранені в різних конфліктах.

Крім того, в документі також міститься чорний список, призначений для того, щоб присоромити сторони конфліктів в надії підштовхнути їх до здійснення заходів щодо захисту дітей. Цей список вже давно викликає суперечки, і дипломати кажуть, що Саудівська Аравія і Ізраїль в останні роки чинили тиск, прагнучи не потрапити в цей список.

Ізраїль ніколи не був у списку, в той час як очолювана Саудівською Аравією військова коаліція була виключена зі списку в 2020 році через кілька років після того, як вона була вперше названа і зганьблена за вбивства і поранення дітей в Ємені.