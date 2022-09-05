Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До благодійного аукціону долучилися тисячі українців. Зібрані кошти одразу ж перерахували на спеціальний рахунок НБУ, відкритий для потреб Збройних Сил України.

Окрім фінальної суми, дізналися й імена учасників, яким збір приніс дуже символічний та емоційний подарунок – “воєнну” пам’ятну монету Національного банку “Ой у лузі червона калина” з підписами Голови НБУ Кирила Шевченка та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

НБУ визначив переможців: за донати розміром 100 000 грн два переможці отримали монети зі срібла та нейзильберу. Ще 9 громадян отримали інші пам’ятні монети.

На початку серпня Національний банк України також ініціював проведення благодійної акції “Смілива гривня”. Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Суму зібраних коштів перерахують на потреби Збройних Сил України.