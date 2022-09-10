Від початку запровадження воєнного стану в Україні співробітники Держприкордонслужби затримали більше як 8 тисяч чоловіків призовного віку за спробу незаконного перетину кордону.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Понад 5,6 тисячі з цих порушників були зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта намагалися незаконно перетнути кордон під час проходження паспортного контролю.

Попри те, що спроба незаконного перетинання державного кордону карається в адміністративному порядку, чимало порушників та їхніх помічників вдаються до супутніх кримінальних правопорушень.

Відтак з початку повномасштабної війни Росії проти України, було зафіксовано 245 невдалих спроб підкупу співробітників Держприкордонслужби, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 3,8 млн гривень.

Також за матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ розпочато понад 1 450 кримінальних проваджень, з яких: за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 ККУ) — понад 270; за підроблення документів та використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) — 1 160 й за ухилення від призову (ст. 336 ККУ) — 17.

Крім того, майже 600 особам оголосили підозру у вчиненні цих злочинів та приблизно 200 вже притягнуто до кримінальної відповідальності.

У ДПСУ нагадали, що на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за винятком деяких категорій людей.

“Варто зауважити, що неодноразово порушники ставали жертвами криміналітету. Деякі з них поплатилися чималими коштами, а були й такі, що гинули в річках і горах під час спроб незаконного перетину кордону”, – наголосили у Держприкордонслужбі.

А також додали, що зараз на державному кордоні посилені заходи, спрямовані на протидію протиправній діяльності.