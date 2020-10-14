Більш ніж 80% українців називають себе патріотами своєї країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Так, респондентам поставили запитання, як би вони себе охарактеризували: як патріотів чи ні.

У результаті 85% опитаних заявили, що вважають себе патріотами своєї країни.

Протилежної думки дотримуються лише 12% респондентів, а 4% не змогли відповісти на запитання.

“Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів”, – повідомляють соціологи.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 жовтня 2020 року.