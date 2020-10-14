Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.
Так, респондентам поставили запитання, як би вони себе охарактеризували: як патріотів чи ні.
У результаті 85% опитаних заявили, що вважають себе патріотами своєї країни.
Протилежної думки дотримуються лише 12% респондентів, а 4% не змогли відповісти на запитання.
“Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів”, – повідомляють соціологи.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 жовтня 2020 року.
- 9 жовтня Кабінет Міністрів України на засіданні підтримав концепцію Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.