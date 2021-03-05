Понад 80% українців вважають, що влада не впоралася із завданням зниження комунальних тарифів у січні цього року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 23 лютого по 1 березня 2021 року.

Так, 81,9% респондентів висловили думку, що влада не впоралася із завданням зниження тарифів для населення у січні.

Протилежної думки дотримуються лише 9,4% опитаних. Ще 8,6% не змогли відповісти на запитання.

Крім того, 64,7% респондентів заявили, що вартість комунальних послуг за січень 2021 року порівняно з груднем 2020 року для них зросла.

Ще 19,6% опитаних стверджують, що вартість “комуналки” майже не змінилася.

І лише 5,6% заявили, що вартість комунальних послуг зменшилася, а 10,1% не змогли відповісти на запитання.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ). Було опитано 1207 респондентів, котрі мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.