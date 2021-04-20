Понад 80% українців вважають нинішню ситуацію в країні важкою або ж навіть нестерпною.

Про це свідчать результати опитування Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.

Так, респондентам запропонували обрати твердження, яке, на їхню думку, найбільше відповідає ситуації, що склалася зараз у країні.

З’ясувалося, що 83,7% українців вважають ситуацію важкою або ж просто нестерпною.

Так, 43,3% респондентів підтримали твердження, що “жити важко, але можна терпіти”. Водночас 40,4% опитаних вважають, що “терпіти нинішнє становище вже просто неможливо”.

І лише 14% респондентів висловили думку, що “все не так погано і жити можна”.

Під час соціологічного дослідження 67,1% опитаних заявили, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

Протилежної думки дотримуються 17,4%.

Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.