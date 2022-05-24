82% українців проти територіальних поступок Росії, навіть якщо це дозволить якнайшвидше закінчити повномасштабно війну.

Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У КМІС зауважили, що нещодавно американське видання The New York Times опублікувало статтю де був деякий заклик, що Україна повинна піти на “територіальні поступки” Росії.

“За декілька місяців до повномасштабного вторгнення співробітники КМІС мали ряд розмов з представниками західних ЗМІ і ми можемо відзначити, що часто простежувалося досить глибоке нерозуміння реалій України та українців, навіть попри ряд надійних результатів соціологічних опитувань (що далі продовжилося у формі “Київ упаде за 3 дні” та інших подібних “експертних” міркуваннях західними “спеціалістами”)”, – наголосили у КМІС.

Тому в останньому опитуванні українців вирішили запитати, чи готові вони поступитись частиною України, аби закінчити повномасштабну війну з Росією. Результати наступні:

проти територіальних поступок Росії – 82%

підтримують територіальні поступки РФ заради миру – 10%

не змогли відповісти – 8%

У регіональному вимірі найбільше готових поступитись українськими територіями на сході України – 19%, водночас 68% проти таких поступок.

Серед жителів півдня України віддати частину території готові 9% респондентів, а проти цього – 83%.

У центральній Україні підтримують ідею поступитись територією заради миру 9% опитуваних, а 85% – проти.

На заході України за поступки – 8%, а проти – 84%.

Окрім цього у КМІС опитали щодо територіальних поступок Росії і мешканців тимчасово окупованих регіонів. Так, згідно з результатами, 77% мешканців окупованих населених пунктів проти територіальних поступок, а підтримують їх 18%.

Опитування проводилось у період з 13 по 18 травня 2022 року. У ньому взяли участь 2000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім АР Крим).