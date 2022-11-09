Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 421, Харківській — 263, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 58, Дніпропетровській — 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також стало відомо, що 24 квітня внаслідок обстрілу ворогом села Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець. Крім того, 8 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Краматорськ Донецької області отримав поранення 8-річний хлопчик.
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