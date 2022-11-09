Станом на ранок 9 листопада 2022 року внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні поранено понад 828 дітей. Офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося — 430.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 421, Харківській — 263, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 58, Дніпропетровській — 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також стало відомо, що 24 квітня внаслідок обстрілу ворогом села Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець. Крім того, 8 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Краматорськ Донецької області отримав поранення 8-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.