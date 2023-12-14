У Київстарі зазначили, що абонентам вже доступний голосовий зв`язок, також працює послуга «Домашній інтернет». Розпочато відновлення послуг мобільної передачі даних.

Першою областю, де Київстар відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

«Стабілізація роботи мережі і відновлення інших послуг проводиться поступово, щоб уникнути перевантаження мережі. В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі з якістю зв`язку, але наші спеціалісти їх усувають», – повідомили в компанії.

Там нагадали, що коли SIM-картка не реєструється в мережі, потрібно перезавантажити телефон, або включити і виключити «авіа» режим.

Зранку 12 грудня оператор “Київстар” став мішенню потужної хакерської атаки, що призвела до технічного збою. Недоступними стали послуги зв`язку та доступу в інтернет.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були. Також пообіцяли компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора.

За фактом кібератаки на Київстар Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Однією з версій слідства названа причетність російських спецслужб.

13 грудня стало відомо, що відповідальність за атаку на Київстар узяло на себе одне з псевдохакерських угруповань РФ під назвою “Солнцепек”.