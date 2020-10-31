Понад 90 мільйонів американських громадян достроково проголосували на президентських виборах, які відбудуться 3 листопада. Це рекордна явка на виборах в американській історії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про рекордну явку виборців і їх дострокове голосування вже повідомили в більшості американських штатів.

90 мільйонів тих, хто проголосували — це майже 43% зареєстрованих виборців по всій країні.

У 14 штатах більш ніж половина зареєстрованих виборців вже проголосували.

90 мільйонів заповнених бюлетенів, це близько 66% з більш ніж 136,5 мільйона бюлетенів, поданих на президентських виборах 2016 року.

У Техасі й на Гаваях явка на президентських виборах вже перевищила ту, яка була у 2016 році.

Більш ніж половину явки 2016 року зареєстрували в 35 штатах і Вашингтоні (округ Колумбія).

Варто зазначити, що поштою, переважно, голосують прихильники кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. Більшість прихильників Трампа заявляють про те, що будуть голосувати безпосередньо в день виборів, 3 листопада.

Всього на території США проживає близько 328 мільйонів жителів. З них брати участь у виборах можуть 250 мільйонів громадян.

Частина громадян прийняла рішення проголосувати поштою. Але більшість прийшла голосувати на виборчі дільниці, які відкрилися достроково. Щоб проголосувати на дільниці, виборцям часом доводиться стояти в довгих чергах по кілька годин.

Аналітики припускають, що явка на цих виборах може виявитися найвищою в країні з 1908 року. Тоді у виборах брали участь 65% американців, які мають право голосу.

Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії та нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.

Вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.