За даними аналітиків, понад 900 комерційних обʼєктів в Україні, які належать російському уряду та державним компаніям країни-агресора не вилучили через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляють аналітики Trap Aggressor з посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно. Зокрема про 8 літаків, 11 морських суден, 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо), 58 легкових автомобілів, 18 автобусів та вантажівок, складові для літаків, авто, причепи та газовидобувні конструкції.

Серед відомих підприємств у переліку аналітики назвали:

100% ТОВ “ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА”, що належить російському ПАТ “ТАТНЄФТЬ” імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.

93% ПАТ “Енергомашспецсталь”, що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації Росатом.

25% ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.

100% ТОВ “Брокард Україна”, що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ.

“Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади”, — зазначили у Trap Aggressor.

Зауважимо, що відповідно до Закону “Про Державний бюджет України”, отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Також кошти мають піти на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії, пишуть аналітики.