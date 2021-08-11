В Україні більшість хворих на коронавірус COVID-19 за останні три місяці (або ж понад 99%) не були вакциновані.

Про це заявив в ефірі “Українського радіо” міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці та промоніторили, скільки серед них є провакцинованих однією дозою або тих, хто завершив повний курс щеплення. Серед усіх захворілих тільки 0,7% — люди, які були вакциновані, і тільки 0,4% потрапили до стаціонару, але не до реанімаційних відділень. Це ще раз наголошую, що вакцинація ефективна. Коли люди вакцинуються, навіть при можливому інфікуванні тяжкість перебігу коронавірусної хвороби буде легкою”, – зазначив Ляшко.

Очільник МОЗ закликав українці не відкладати вакцинацію, а також запевнив, що медична система України готова прийняти усіх охочих щепитися.

“Зараз ми маємо 4 препарати на території України, які ефективно захищають після двократного щеплення від важкої і середньої тяжкості перебігу хвороб. Плюс у світі з’являються новітні інноваційні препарати прямої дії, які дозволять лікувати коронавірус. Сьогодні маємо 3 препарати на третій клінічній стадії досліджень. По двом препаратам Україна вже домовилася про пріоритетність доставки й наприкінці осені-на початку зими чекає на них”, – розповів Ляшко.

(На відео – з 3:30 та 12:48)