Більш ніж чверть українців підтримують запровадження в нашій країні "паспортів вакцинації" проти коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в квітні українською неурядовою компанією маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group.

З’ясувалося, що серед українців немає єдності у ставленні до можливого запровадження в нашій країні “паспортів вакцинації”.

Зокрема, підтримали таке нововведення трохи більше чверті опитаних (27%). Не підтримали – третина респондентів (34%).

Водночас ще близько третини жителів країни (30%) байдуже ставляться до можливого введення “паспортів вакцинації”, а кожен десятий (9%) не визначився.

У результатах дослідження зазначається, що найвищий рівень підтримки запровадження “паспорта вакцинації” спостерігається серед жителів західного регіону і молоді до 30 років, а найнижчий – серед жителів південного регіону і представників старшої вікової категорії (“60+”). Серед останніх найбільше тих, хто байдуже ставиться до введення “паспорта вакцинації”.

У респондентів також запитали, у якому випадку, на їхню думку, найбільш виправдане застосування “паспорта вакцинації” в Україні.

З’ясувалося, що застосування “паспорта вакцинації” для зарубіжних поїздок вважають виправданим 44% респондентів.

Водночас застосування такого “паспорта” для публічних заходів і поїздок по Україні підтримали відповідно 4% і 3% респондентів.

А 16% опитаних вважають виправданим використання “паспорта вакцинації” у всіх аспектах повсякденного життя. Ще 3% респондентів вважають такий “паспорт” абсолютно не потрібним.

Третина опитаних (30%) не визначилися.

“Найбільше тих, хто вважає виправданим застосування “паспорта вакцинації” перш за все для зарубіжних поїздок, серед жителів обласних центрів, а найменше – серед представників старшого віку “60+” і сільських жителів. Виправданим “паспорт вакцинації” для поїздок по Україні порівняно частіше вважають жителі східного регіону. Прихильників застосування “паспорта вакцинації” у всіх аспектах повсякденного життя найбільше серед “п’ятдесятилітніх” українців. Тих, хто не визначився, найбільше серед представників старшого віку “60+”, – зазначається в результатах дослідження.

Опитування проводилося у період з 23 по 30 квітня 2021 року. Було опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.