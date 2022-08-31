Вже 31 серпня 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень, придбаних Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", поїдуть до військових бригад на фронт.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Ми працювали із ГО Справа Громад над цим проєктом останні три тижні. Як завжди — половину суми оплатили ми з Мариною та Фонд Порошенка, половину — всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Понад десять бригад будуть забезпечені енергією” — зазначив Петро Порошенко. Додаткова перевага цих генераторів у тому, що вони мають спеціальний звукоізольований кожух і дуже тихо працюють.

Також журналіст, волонтер ГО “Справа Громад” Віталій Гайдукевич подякував усім небайдужим українцям, які донатять на допомогу армії хто скільки може: “величезна подяка кожному донатору. 5 10, 50, 150 тис грн — скільки б ви не перерахували нам коштів, ми вдячні за кожну гривню. Це надзвичайно важливо, позаяк саме сукупність ваших і наших зусиль і надає нам можливість вчасно реагувати на пропозицію на ринку і вчасно закуповувати генератори чи радіостанції — велику номенклатуру товарів”.

За його словами, волонтери контролюють те, що потрібно українським військовим. Вони вчасно намагаються викупати за максимально вигідними цінами обладнання:”Не забувайте, що яку б суму ви не перевели, все одно на кожну вашу гривню Фонд Порошенка надає ще одну гривню. На кожен ваш мільйон Фонд Порошенка додасть мільйон”, – нагадав Гайдукевич.

“Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!”, – наголосив Порошенко.