Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Ми працювали із ГО Справа Громад над цим проєктом останні три тижні. Як завжди — половину суми оплатили ми з Мариною та Фонд Порошенка, половину — всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Понад десять бригад будуть забезпечені енергією” — зазначив Петро Порошенко. Додаткова перевага цих генераторів у тому, що вони мають спеціальний звукоізольований кожух і дуже тихо працюють.
Також журналіст, волонтер ГО “Справа Громад” Віталій Гайдукевич подякував усім небайдужим українцям, які донатять на допомогу армії хто скільки може: “величезна подяка кожному донатору. 5 10, 50, 150 тис грн — скільки б ви не перерахували нам коштів, ми вдячні за кожну гривню. Це надзвичайно важливо, позаяк саме сукупність ваших і наших зусиль і надає нам можливість вчасно реагувати на пропозицію на ринку і вчасно закуповувати генератори чи радіостанції — велику номенклатуру товарів”.
За його словами, волонтери контролюють те, що потрібно українським військовим. Вони вчасно намагаються викупати за максимально вигідними цінами обладнання:”Не забувайте, що яку б суму ви не перевели, все одно на кожну вашу гривню Фонд Порошенка надає ще одну гривню. На кожен ваш мільйон Фонд Порошенка додасть мільйон”, – нагадав Гайдукевич.
“Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!”, – наголосив Порошенко.
- В Україні триває 189-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже майже 48 тисяч російських окупантів та майже 2 тисячі танків.
- Станом на початок 189-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили наступ окупантів поблизу Веселої Долини, Зайцевого, Красногорівки та Мар’їнки.
- За даними оперативного командування “Південь” українські військові завдали ударів по 4-х пунктах управління росіян та по 4-х транспортних артеріях на тимчасово окупованій частині України.