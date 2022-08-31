Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Ми працювали із ГО Справа Громад над цим проєктом останні три тижні. Як завжди — половину суми оплатили ми з Мариною та Фонд Порошенка, половину — всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Понад десять бригад будуть забезпечені енергією” — зазначив Петро Порошенко. Додаткова перевага цих генераторів у тому, що вони мають спеціальний звукоізольований кожух і дуже тихо працюють.

Також журналіст, волонтер ГО “Справа Громад” Віталій Гайдукевич подякував усім небайдужим українцям, які донатять на допомогу армії хто скільки може: “величезна подяка кожному донатору. 5 10, 50, 150 тис грн — скільки б ви не перерахували нам коштів, ми вдячні за кожну гривню. Це надзвичайно важливо, позаяк саме сукупність ваших і наших зусиль і надає нам можливість вчасно реагувати на пропозицію на ринку і вчасно закуповувати генератори чи радіостанції — велику номенклатуру товарів”.

За його словами, волонтери контролюють те, що потрібно українським військовим. Вони вчасно намагаються викупати за максимально вигідними цінами обладнання:”Не забувайте, що яку б суму ви не перевели, все одно на кожну вашу гривню Фонд Порошенка надає ще одну гривню. На кожен ваш мільйон Фонд Порошенка додасть мільйон”, – нагадав Гайдукевич.

“Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!”, – наголосив Порошенко.