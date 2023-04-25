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Понад дев’ять тисяч чоловіків, скориставшись дозволом на виїзд за кордон, не повернулися в Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 96 442 чоловіків отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон через систему "Шлях". Успішно скористалися дозволом 66 474 особи, з яких 9373 не повернулися до України.

Вівторок, 25 квітня 2023, 23:07
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Про це зазначили у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання гуманітарної та іншої допомоги.

Так, із загальної кількості 96 442 чоловіків успішно скористалися наданим дозволом на виїзд за кордон 66 374 особи.

Окремо слід звернути увагу, що кількість осіб, яким було надано дозвіл на виїзд з України, але вони не скористалися таким правом, становить 30 068 чоловіків. Окрім цього, 3178 осіб при перетині державного кордону не випустили службові особи Державної прикордонної служби України через непідтвердження мети виїзду.

У звіті наголосили, що також є велика кількість чоловіків призовного віку, які після спливу термінів перебування за кордоном не повернулися в Україну. Кількість таких осіб становить 9373 особи – 11,17 % загальної кількості.

Найбільше таких випадків у Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради рекомендувала встановити заборону на виїзд військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України та винятки для неї на рівні закону, а не постанови Кабінету Міністрів.

Зауважимо, раніше на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Довідка. Система “Шлях” – дає змогу прикордонникам за лічені секунди проводити перевірку осіб водіїв віком 18-60 років, яким дозволено виїжджати за кордон по гуманітарну допомогу. Статистична інформація надана адміністратором системи “Шлях” – Державною службою України з безпеки на транспорті, за період з 24.02.2022 по 31.12.2022 уповноваженими службовими особами внесено 160 616 записів.

Теги: виїхали за кордон, дані, порушення правил виїзду, призовний вік, призовники, статистика

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