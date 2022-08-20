Про це інформує пресслужба голови ОВА Харківської області Олега Синєгубова.
З 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня.
Разом із тим, протягом Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
Синєгубов звернувся до жителів Харківщини з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях, наголосивши, що це є питанням їхньої безпеки.
У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Необхідно перебувати вдома та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
“День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними”, – наголосив Синєгубов.
- Пізно ввечері 17 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ворожа ракета влучила у гуртожиток у Салтівському районі. Після обстрілу повідомлялось про 7 загиблих, однак зараз відомо, що кількість жертв зросла до 15. Зросла також кількість жертв обстрілу іншого гуртожитку у Слобідському районі міста.
- Протягом ночі 18 серпня російські окупанти декілька разів завдали ракетного удару по Харкову та області. Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мешканців Харківщини, ще майже чотири десятки – поранені.
- Вранці 19 серпня російські загарбники укотре завдали удару по місту Харків. Під обстрілами опинились декілька районів. Є загибла.