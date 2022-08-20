В цілях безпеки містян перед загрозою провокацій РФ на 24 серпня, в Харківські області протягом Дня незалежності комендантська година триватиме понад добу.

Про це інформує пресслужба голови ОВА Харківської області Олега Синєгубова.

З 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня.

Разом із тим, протягом Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Синєгубов звернувся до жителів Харківщини з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях, наголосивши, що це є питанням їхньої безпеки.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Необхідно перебувати вдома та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

“День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними”, – наголосив Синєгубов.